Магнуссен, как и Окон, получил дисквалификацию. Сироткин уже 13-й

Пилот "Хааса" Кевин Магнуссен исключен из итогового протокола "Гран-при США", сообщает пресс-служба FIA. Ранее стюарды приняли аналогичное решение по пилоту "Форс Индии" Эстебану Окону.

Установлено, что Магнуссен израсходовал больше топлива, чем это разрешено регламентом, а Окон превысил лимит на первом круге.

Окон финишировал 8-м, Магнуссен - 9-м. После дисквалификации на 8-е место поднялся пилот "Форс Индии" Серхио Перес, 9-м стал гонщик "Торо Россо" Брендон Хартли, 10-м - пилот "Заубера" Маркус Эрикссон. Россиянин Сергей Сироткин теперь занимает 13-ю позицию.