Льюис Хэмитон: "Это одна из самых простых гонок для меня"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что победа в гонке "Гран-при Бразилии" далась ему легко. Британец, лидировавший всю гонку, избежал массы инцидентов, которые в дождевых условиях случались на протяжении всего заезда.

– Я хочу поблагодарить болельщиков, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Ценю поддержку, бразильские фанаты очень приветливы. Обычно дождь мне приносит удачу. Это хороший день для меня. Спасибо команде, с которой мы творим историю. Это просто невероятно. Я горд быть частью такой команды. Не было ошибок, не было драм, разворотов. Даже интересно было услышать, сколько всего произошло за моей спиной. Я продолжаю погоню, делаю все, что могу. Команда дает мне хорошую машину, которая стала надежной. Живу настоящим моментом. С пяти или шести лет мечтал победить в Бразилии. Это была одна из самых простых моих гонок. Никаких проблем не возникло.