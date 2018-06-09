Льюис Хэмилтон: "Жаль, что "Мерседес" не обновит машину в Канаде"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ожидает сложностей во время "Гран-при Канады". Немецкая команда отложила запланированное к гонке в Монреале обновление машины.

– Мы очень хотели внедрить обновления в Канаде, потому что это помогло бы нам на такой требовательной трассе, – цитирует F1i Хэмилтона. – Вся команда много работала над развитием болида, но пришлось принять взвешенное решение, чтобы не дорабатывать мотор прямо тут. Жаль, конечно, но ничего не поделать. У нас не самый лучший уровень производительности. Потеря мощности неизбежна, потому что текущий двигатель проводит уже не первую гонку.