Льюис Хэмилтон: "Жаль, что Феттеля постигла неудача"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы в квалификации "Гран-при Малайзии" подчеркнул, что поул стал настоящим сюрпризом для него. Для британца это 70-й старт с первого места в карьере, его же ближайший преследовать в личном зачете Себастьян Феттель из "Феррари" не сумел проехать ни одного быстрого круга и должен будет стартовать с последнего места.

– Никто не мог предположить, что сегодня случится такое, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Поул-позиция стала настоящим сюрпризом для меня. Я благодарен команде за работу, потому что автомобиль вел себя великолепно. Мне жаль, что Себастьяна постигла неудача, потому что на протяжении всего уик-энда он был быстр, но нам удалось переломить ситуацию.

"Гран-при Малайзии". Квалификация. Хэмилтон - первый