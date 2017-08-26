Льюис Хэмилтон: "Я все время молюсь за Шумахера и его семью"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы в квалификации "Гран-при Бельгии" признался, что тронут словами от семьи Михаэля Шумахера. Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун передал британцу поздравления от семьи Шумахера, с которым Хэмилтон сравнялся по числу побед в квалификациях.

– Большое спасибо болельщикам, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Я не могу в это поверить. Спасибо команде. Это одна из моих любимых трасс, поэтому здорово было собрать быстрый круг. Мне было приятно услышать эти слова от Брауна. Я все время молюсь за Шумахера и его семью. Всегда им восхищался. Для меня большая честь сравняться с ним по числу побед в квалификациях. Но он все равно останется одним из величайших на все времена.