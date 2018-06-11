Льюис Хэмилтон: "Я рад, что вообще смог финишировать на "Гран-при Канады"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после "Гран-при Канады" отметил, что мог не добраться до финиша из-за проблем с двигателем. Британец финишировал пятым и пропустил вперед в личном зачете пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, который выиграл гонку.

- Я благодарен судьбе и очень рад тому, что вообщем смог добраться до финиша, - приводит motosportweek слова Хэмилтона. - С самого старта двигатель внезапно потерял мощность. Он перегревался, а я никак не мог понизить температуру. По ходу каждого круга я был на грани. Это была уже седьмая гонка для этого двигателя, он свое отработал.