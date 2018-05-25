Льюис Хэмилтон: "Я предупреждал, что "Ред Булл" в Монако будет очень быстрым"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в целом доволен формой команды перед "Гран-при Монако". Во второй практике британец был четвертым.

– Это неплохой результат, – цитирует F1i Хэмилтона. – Я предупреждал, что "Ред Булл" будет на этой трассе очень быстрым. И мои предположения подтвердились. Мы испытали больше проблем, чем они. Но на некоторых участках трассы машина очень хороша. Мы явно лучше себя чувствуем тут, чем в прошлом году. Мы ближе к "Феррари" и "Ред Буллу", чем я думал. Хотя еще нужно поискать несколько десятых на круге.