Льюис Хэмилтон: "Я полностью доверяю "Мерседесу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что у него нет ни капли сомнения в команде, несмотря на инцидент во время гонки в Малайзии, когда на болиде лидера загорелся двигатель. После этого разгневанный британец намекнул на то, что кто-то в "Мерседесе" не хочет его победы по итогам сезона.

– "Мерседес" построила 43 двигателя, из которых проблемы случались в основном только на моих, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Но я нисколько не сомневаюсь в этих ребятах, ведь мы уже четыре года вместе. Я им полностью доверяю. Мне все нравится, и без них я бы не завоевал два титула.

Когда в начале сезона у нас случались технические проблемы, мне казалось, что возможности просто утекают сквозь пальцы, и с этим ничего нельзя сделать. Но потом наши результаты поползли вверх, потом опять вниз. В Малайзии я испытал то же, что и в Барселоне. Я не знаю, что произойдет на ближайших пяти этапах, мне нужно просто продолжать работать, как и в этот уик-энд. Мне нужно быть сосредоточенным и молиться, чтобы с автомобилем ничего не случилось. У меня есть вера и надежда – а это способно оказать мощное влияние.