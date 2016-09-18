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Льюис Хэмилтон: "Я по-прежнему в борьбе и намерен сделать все возможное"

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Пилот "Мерседеса" Нико РОСБЕРГ."Гран-при Сингапура": Росберг выиграл, Квят - девятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, занявший третье место в Сингапуре, поздравил своего партнера по команде Нико Росберга с победой. Сам же британец высказал удовлетворение от пребывания на подиуме.

– Безусловно, этап сложился для меня не лучшим образом, но мои поздравления Нико – он был великолепен по ходу всего уик-энда, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Я рад, что финишировал на подиуме и заработал несколько очков для команды. Тормоза перегревались, поэтому мне пришлось замедлиться. После второго или третьего пит-стопа нам удалось разобраться.

Ситуация в чемпионате сильно отличается от той, которая была год назад, но я по-прежнему в борьбе и намерен сделать все возможное.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36603-lyuis-hemilton-moi-pozdravleniya-rosbergu

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