09:03 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Я не вижу некомпетентности команды, но выиграть в Бельгии будет сложно"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не держит зла на команду за вероятный старт в конце пелотона в гонке "Гран-при Бельгии". В "Мерседесе" ранее признали, что на машине британца придется заменить некоторые компоненты двигателя, что будет уже шестой заменой по ходу сезона, а штраф на стартовой решетке назначается за каждую смену после пятой.

– Я не вижу тут некомпетентности команды, – цитирует Grand Prix Хэмилтона. – Если я совершаю ошибку или возникает техническая проблема, то мы побеждаем и проигрываем вместе. Конечно, выиграть в таких условиях будет сложно. Я сделаю все, что смогу. Речь идет о минимизации ущерба.

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