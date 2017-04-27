Льюис Хэмилтон: "Я не приветствую командную тактику"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не хочет, чтобы в борьбу гонщиков вмешивалось руководство команды. По его словам, в "Мерседесе" вопрос командной тактики никогда не обсуждался.

– Я не приветствуют это, никогда ничего подобного не было, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – Командные приказы всегда были очень странными, поэтому мне очень трудно судить об их пользе. Мне это никогда не нравилось. Но команде всегда важно победить в гонке. Мы должны работать как единая команда, но использовать командную тактику лишь при особых обстоятельствах.