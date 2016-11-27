Льюис Хэмилтон: "Я не делал ничего опасного или нечестного"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон не видит ничего плохого в своем поведении на последних кругах гонки "Гран-при Абу-Даби". Британец сбросил темп, что позволило Себастьяну Феттелю и Максу Ферстаппену догнать преследовавшего его Нико Росберга, но тот сохранил второе место и стал чемпионом.

– Я не делал ничего опасного или нечестного, – цитирует F1i Хэмилтона. – Мы боролись за чемпионство, я лидировал в гонке и мог навязывать такой темп, который мне был нужен. Все по-честному. Не знаю, почему из команды пошли приказы об увеличении темпа. Очень жаль, что команда так отреагировала. Мне нечего больше сказать, если честно. Мы обсудим это между собой. Я в этом сезоне сделал все, что мог. Но Нико провел сезон без технических проблем. Поэтому он первый, а я второй в этом сезоне. Но поздравляю его, он проделал большую работу.