Льюис Хэмилтон: "Я и Росберг бьемся за титул, но двигатель горит только у меня. Здесь что-то не так"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был разгневан после "Гран-при Малайзии". Британец, который сошел с дистанции будучи лидером из-за возгорания двигателя, намекнул на то, что кто-то в команде хочет видеть новым чемпионом мира его партнера Нико Росберга.

– Кто-то должен ответить на мои вопросы, потому что произошедшее просто недопустимо! – цитирует BBC Хэмилтона. – Мы сражаемся за титул, но только у меня сгорает двигатель. Как по мне, здесь что-то не так. Это была одна из важнейших и решающих гонок сезона. Кто-то или что-то не хочет, чтобы я выиграл титул, но я не сдамся.

Отметим, что Росберг, занявший третье место в минувшей гонке, увеличил отрыв в личном зачете от Хэмилтона на 23 очка.