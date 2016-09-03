Льюис Хэмилтон: "Я чувствую себя очень уверенно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, завоевавший поул по итогам квалификации "Гран-при Италии", остался доволен своим результатом. Поул в Монце стал пятым для британца, благодаря чему ему удалось сравняться по этому показателю с Айртоном Сенной и Хуаном-Мануэлем Фанхио.

– Я очень доволен результатом, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Что касается рекорда, то я узнал о нем только накануне уик-энда. Хорошо, что это не повлияло на мой результат. Сейчас же я горд тем, что встал в один ряд с Сенной и Хуаном-Мануэлем. Я никогда не мог себе представить, что мое имя будет упоминаться в одном предложении с этими великими гонщиками.

Я уверенно чувствую себя по ходу этого уик-энда. Сегодня я показал свой лучший результат, особенно на последнем быстром круге. Команда добилась невероятных успехов.

У меня был неплохой темп: я решил сделать еще одну попытку во втором сегменте. Более того, я даже шел с опережением графика, но в последнем повороте потерял время. С другой стороны, проплешина на резине минимальная. Я не думаю, что она создаст мне много проблем.