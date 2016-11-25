21:46 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Все прошло гладко, без единой проблемы"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен пятничными свободными заездами "Гран-при Абу-Даби". Во второй практике британец показал лучший результат.

– Это был великолепный день, – цитирует Grand Prix Хэмилтона. – Вообще все прошло гладко, без единой проблемы. Во время первого выезда во второй практике я столкнулся с трафиком, но потом сумел показать хорошее время. Машина вела себя прекрасно, хотя можно сделать еще более оптимальный проезд. Мы опробовали короткие и длинные отрезки, моделировали разные режимы. Я доволен машиной.

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