Льюис Хэмилтон: "В США меня спрашивают: "Что такое Формула-1"? Вы что, живете в обувной коробке?"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что руководству "Формулы-1" нужно стремиться развивать чемпионат, чтобы он становился известней. В минувшем сезоне британец занял второе место в личном зачете, набрав 380 очков.

– Нынешний стиль руководства "Формулой-1"? Он недостаточно хорош, – цитирует Time. – Посмотрите на соревнования, которые устраивают в США, такие как "Супер Боул". Они делают из события настоящее шоу, и это работает. Я думаю, что таким образом мы могли бы привлечь больше зрителей на трибуны.

Многие в США меня спрашивают: "А что такое "Формула-1"? Вы что, живете в обувной коробке? Вы должны были хотя бы слышать про такой спорт.