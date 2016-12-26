11:47 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "В США меня спрашивают: "Что такое Формула-1"? Вы что, живете в обувной коробке?"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что руководству "Формулы-1" нужно стремиться развивать чемпионат, чтобы он становился известней. В минувшем сезоне британец занял второе место в личном зачете, набрав 380 очков.

Нынешний стиль руководства "Формулой-1"? Он недостаточно хорош, – цитирует Time. – Посмотрите на соревнования, которые устраивают в США, такие как "Супер Боул". Они делают из события настоящее шоу, и это работает. Я думаю, что таким образом мы могли бы привлечь больше зрителей на трибуны.

Многие в США меня спрашивают: "А что такое "Формула-1"? Вы что, живете в обувной коробке? Вы должны были хотя бы слышать про такой спорт.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Странно слышать такое от англичанина.Они ведь тоже живут в своей коробке.

12:16

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