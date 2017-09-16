Льюис Хэмилтон: "В Сингапуре "Ред Булл" выглядит очень сильно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон оптимистично настроен перед квалификацией "Гран-при Сингапура". В пятничной практике британец показал третье время.

– Пятницу мы провели чисто, без проблем в обеих сессиях, – цитирует F1i Хэмилтона. – Только было жарко, поэтому тяжело физически. Но машина на трассе вела себя хорошо. Нужно еще добиться прогресса. На этой трассе "Ред Булл" выглядит очень сильно. И "Феррари" тоже. Поэтому мы должны потрудиться. Но нет недосягаемых целей.