Льюис Хэмилтон: "В первой части сезона "Мерседес" потерял больше очков, чем "Феррари"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассчитывает, что на "Гран-при Бельгии" его команда выступит также хорошо, как на этапе в Сильверстоуне. Он признался, что не знает причин неудачного выступления команды в Венгрии.

– К этому моменту мы потеряли больше очков, чем "Феррари", – цитирует Autosport Хэмилтона. – Надеемся, что больше не потеряем их. Не знаю, почему в Венгрии мы уступали в темпе. Продолжится ли это в следующей гонке? Понятия не имею.

Не знаю, есть ли у них обновления. Надеюсь, что когда мы отправимся в Спа (место проведения "Гран-при Бельгии". – Прим. "СЭ") гонка будет похожа на этап в Сильверстоуне, где "Мерседес" доминировал.

Напомним, в личном зачете первое место занимает пилот "Феррари" Себастьян Феттель (202 очка), на второй и третьей позициях располагаются пилоты "Мерседеса" Хэмилтон (188) и Валттери Боттас (169). В Кубке конструкторов "Мерседес" опережает "Феррари" – 357 очков против 318 баллов.