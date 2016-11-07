16:47 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "В "Формуле-1" все может измениться в последний момент"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что будет бороться за чемпионство до последнего. За две гонки до конца сезона британец уступает в личном зачете Нико Росбергу 19 очков.

– Было очень приятно показать тот темп, который я продемонстрировал в последних двух гонках, – цитирует F1i Хэмилтона. – Все работали усердно, и машина была безупречной. Скорость у меня была весь сезон, но не всегда удавалось ее использовать. Я продолжу бороться до конца. Со старта карьеры в "Формуле-1" я видел, что в последний момент все может измениться. В Бразилии я никогда не побеждал. Постараюсь изменить это.

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