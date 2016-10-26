Льюис Хэмилтон: "В этом году я постараюсь выступить в Мехико лучше, чем в 2015-м"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с нетерпением ждет начала гоночного уик-энда на автодроме имени братьев Родригес. В 2015-м Хэмилтон финишировал в Мехико вторым, проиграв только напарнику по команде Нико Росбергу.

– Мне очень понравилось в Мехико в 2015-м: трасса была крайне скользкой, а высокогорье снижало уровень прижимной силы, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Это непростой автодром. Да, год назад гонка в Мехико закончилась для меня неудачно, но я все равно получил огромное удовольствие от уик-энда. В этом году я постараюсь выступить лучше.

Я с нетерпением жду ажиотажа на трибунах, ведь в 2015-м болельщики устроили аншлаг даже в пятницу. На трибунах в Остине я видел несколько мексиканских флагов, на которых было мое имя: я очень надеюсь на то, что эти ребята приедут поддержать меня и в Мехико.