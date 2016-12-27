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Льюис Хэмилтон: "В детстве родители других гонщиков говорили мне, что я недостаточно хорош"

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Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о своем детстве. Британский пилот "Мерседеса" отметил, что часто сталкивался с несправедливостью.

– Я вырос в самой обычной семье с маленьким доходом, дешевой машиной и таким же домиком на колесах, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – В детстве ко мне подходили родители других гонщиков и говорили: "Ты недостаточно хорош и, наверное, должен уйти". Я отвечал: "Но ведь мне удалось опередить вашего сына! О чем вы говорите?

Мне было шесть лет, когда я спросил отца: "Можно мне заняться каратэ?" Надо мной издевались, и я ненавидел это. Только занявшись каратэ, я научился защищаться.

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