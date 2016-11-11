22:08 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "В Бразилии машина смотрится хорошо"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказал мнение, что на трассе в Интерлагосе его болид серьезно смотрится на длинных дистанциях. В первых двух тренировках "Гран-при Бразилии" британец показал лучшие результаты.

– Хороший день, – цитирует Autosport Хэмилтона. – Мы выполнили всю запланированную программу, машина выглядела очень хорошо. Из-за жары пришлось довольно непросто, причем не только гонщикам, но и механикам в боксах. В таких условиях сложно найти оптимальный баланс, поскольку шины перегреваются. Но на длинной дистанции мы, кажется, быстры. Так что мы можем быть довольны началом уик-энда.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38104-lyuis-hemilton-my-mozhem-byt-dovolny

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