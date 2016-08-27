Льюис Хэмилтон: "В Бельгии мне будет трудно попасть даже в десятку лучших"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в преддверии "Гран-при Бельгии" высказал мнение, что он не сможет попасть даже в первую десятку. Напомним, что британец стартует с 23 позиции из-за штрафа в связи с очередной заменой компонентов двигателя по ходу текущего сезона.

– Мне кажется, что будет трудно попасть даже в десятку лучших, – цитирует BBC Хэмилтона. – Сделаю все, что смогу, но место на подиуме кажется практически невозможным исходом. Это будет очень, очень сложная гонка. Надеюсь, что смогу опровергнуть и удивить себя по итогам гонки.