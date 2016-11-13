Льюис Хэмилтон: "Уверен, Росберг будет честно бороться во время "Гран-при Бразилии"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтонуверен, что Нико Росберг не будет прибегать к нечестным маневрам во время гонки в Бразилии, чтобы обеспечить себе титул. Если немец выиграет предстоящую гонку, то он автоматически становится чемпионом мира, так как сейчас его преимущество составляет 19 очков. В сегодняшней гонке Росберг стартует прямо за Хэмилтоном со второго ряда, однако британец уверен в честности своего напарника.

– Я ожидаю только честной борьбы, – цитирует Autosport Хэмилтон. – Конечно, в истории есть немало случаев, когда гонщики прибегали к подобным действиям, но я предпочитаю быть о Нико более высокого мнения – вряд ли бы он стал так поступать.

Помешать ему? Вряд ли я что-то могу сделать. Можно, конечно, что-то попытаться придумать, поступить как-то "по-умному", а в результате даже испортить себе гонку, так что я не собираюсь так делать. Я хочу выиграть только потому, что я лучший, а не благодаря тактике и всему в том же духе.

Из-за многочисленных проблем в этом году я в незавидном положение, и сейчас уже ничего нельзя сделать. Я доволен своей квалификацией, это уже 11-й поул в сезоне. Мне нравится то, как складывается окончание сезона, и я хочу выложиться на все сто.