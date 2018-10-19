Льюис Хэмилтон: "Уверен, что Мик Шумахер будет выступать в "Формуле-1"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что Мик Шумахер, сын знаменитого гонщика Михаэля Шумахера рано или поздно будет выступать в "Формуле-1".

- Я абсолютно уверен, что в "Формуле-1" снова появится Шумахер – да, частично из-за фамилии, но Мик действительно хорош, - цитирует британца Autosport. - Очевидно, как и его отец, он очень талантлив. То же самое можно сказать про Нико и Кеке Росбергов. Уверен, что если у Фернандо Алонсо будут дети, то однажды они тоже окажутся в Ф-1. Даже если у меня будет ребенок, и он захочет попасть в Ф-1, но будет недостаточно талантлив, то сделает это благодаря фамилии.

Но Мик хорошо выступает. Он отличный парень. И я не думаю, что достижения его отца станут для него тяжелым бременем.

В прошлый уик-энд сын семикратного чемпиона мира завоевал титул в европейской Ф-3, откуда в свое время в "Большие призы" пришли Макс Ферстаппен и Лэнс Стролл.