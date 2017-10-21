Льюис Хэмилтон: "Уважаю пилотов IndyCar, но у меня нет желания гоняться на овалах"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что очень уважает гонщиков IndyCar. При этом он отметил, что сам не хотел бы выступать в этой серии.

– Мне не очень это нравится, – цитирует F1i Хэмилтона. – Я всегда уважал и ценил тех, кто этим занимается. В этом году смотрел "500 миль Индианаполиса", чтобы последить за Алонсо. Было очень любопытно посмотреть. Мне на днях довелось поуправлять машиной "Формулы-1" на овале. Это был интересный опыт. Очень уважаю этих пилотов еще и потому, что очень страшно на такой скорости пилотировать рядом с отбойниками. Но у меня лично нет желания гоняться на овалах.