Льюис Хэмилтон: "Успехи Боттаса меня не удивляют, обрадовался его победе в Сочи"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что его партнер по команде Валттери Боттас является серьезным соперником для него самого. 27-летний финн одержал первую в карьере победу на "Гран-при России". Боттас заменил в команде чемпиона мира-2016 Нико Росберга, а предыдущие четыре сезона провел в "Уильямсе".

– Еще до начала сезона многие представители прессы и болельщики высказывали определенные сомнения, когда рассуждали о возможных результатах Боттаса, но он доказал, что все ошибались, – приводит F1News.ru слова Хэмилтона. – Он заслуживает похвалы и на протяжении всего сезона останется серьезным соперником. Наша борьба будет продолжаться, но у нас отличные рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Его успехи меня не удивляют, и я обрадовался его победе – после финиша "Гран-при России" все это видели. Я жалел, что не смог вместе с Боттасом подняться на подиум, что мы не заработали в Сочи победный дубль.