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23:20 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "У меня не было цели завоевать семь чемпионских титулов"


Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не думал о количестве завоеванных титулов. Сейчас у британца три чемпионства, и он может добыть четвертое, поскольку лидирует в общем зачете с 28-очковым преимуществом над Себастьяном Феттелем.

– Было довольно сложно выиграть три титула чемпиона мира, – цитирует F1i Хэмилтона. – Тяжело будет выиграть и четвертый. Я предпочитаю идти от сезона к сезону. У меня нет долгосрочной цели, например, выиграть семь титулов. Я всегда только хотел сравняться со своим кумиром Айртоном Сенной, у которого было три титула. Я достиг этой цели, все остальное – бонус.

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