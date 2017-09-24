Льюис Хэмилтон: "У меня не было цели завоевать семь чемпионских титулов"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не думал о количестве завоеванных титулов. Сейчас у британца три чемпионства, и он может добыть четвертое, поскольку лидирует в общем зачете с 28-очковым преимуществом над Себастьяном Феттелем.

– Было довольно сложно выиграть три титула чемпиона мира, – цитирует F1i Хэмилтона. – Тяжело будет выиграть и четвертый. Я предпочитаю идти от сезона к сезону. У меня нет долгосрочной цели, например, выиграть семь титулов. Я всегда только хотел сравняться со своим кумиром Айртоном Сенной, у которого было три титула. Я достиг этой цели, все остальное – бонус.