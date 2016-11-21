19:39 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "У меня довольно призрачные шансы на чемпионство"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признает, что у него довольно призрачные шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. Британец перед последней гонкой в Абу-Даби отстает от партнера по команде Нико Росберга на 12 очков.

– Это был не идеальный сезон, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – И у меня довольно призрачные шансы независимо от того, что я сделаю в этот уик-энд. Но я не могу сдаться. Никогда не знаешь, что может случиться. Я буду гордиться собой, когда пойму, что сделал все возможное ради своей цели. В эти выходные проведу гонку так же, как и в предыдущие.

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