Льюис Хэмилтон: "У меня довольно призрачные шансы на чемпионство"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признает, что у него довольно призрачные шансы на чемпионство в нынешнем сезоне. Британец перед последней гонкой в Абу-Даби отстает от партнера по команде Нико Росберга на 12 очков.

– Это был не идеальный сезон, – цитирует Motorsport Хэмилтона. – И у меня довольно призрачные шансы независимо от того, что я сделаю в этот уик-энд. Но я не могу сдаться. Никогда не знаешь, что может случиться. Я буду гордиться собой, когда пойму, что сделал все возможное ради своей цели. В эти выходные проведу гонку так же, как и в предыдущие.