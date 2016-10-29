22:43 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Трудно проехать совершенный круг в нужный момент"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признал, что ему удалось проехать идеальный круг в квалификации "Гран-при Мексики". Британец показал лучшее время, опередив своего партнера по команде Нико Росберга.

– Всегда трудно проехать совершенный круг, когда это особенно нужно, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Это сложная задача. Сейчас трасса лучше, чем в прошлом году. Тут стало лучше сцепление с дорогой. Я чувствовал себя прекрасно. Тактики пока никакой нет. Я просто делаю свою работу и стараюсь побеждать. С нетерпением жду гонки.

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