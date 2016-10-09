Льюис Хэмилтон: "Третья победа подряд "Мерседеса" в Кубке конструкторов - большой успех"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, ставший третьим на "Гран-при Японии", поблагодарил своих инженеров за работу. Также британец поздравил немецкую конюшню с победой в Кубке конструкторов.

– Я рад, что мне удалось отыграться по ходу гонки и взять хорошие очки, – приводит Autosport слова Хэмилтона. – Конечно, было непросто, но я сделал все, что мог. Машина вела себя хорошо на протяжении всей гонки, но я все же не сумел прорваться на второе место.

Команда проделала фантастическую работу. Кроме того, я хочу поздравить всех с завоеванием Кубка конструкторов. Выигрывать Кубок конструкторов три года подряд – это большой успех. Я горд быть частью этого успеха и счастлив, что вложил в него свою лепту. Отставание в 33 очка от Росберга? Для начала я вернусь домой, а потом уже буду думать о следующей гонке.