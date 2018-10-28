Льюис Хэмилтон: "Третье место в квалификации "Гран-при Мексики" - лучшее, на что мог рассчитывать"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с оптимизмом смотрит на предстоящую гонку "Гран-при Мексики". В квалификации он уступил только двум пилотам "Ред Булла".

– Многое будет зависеть от старта, но третье место – хорошая позиция для атаки, так что я планирую побороться, – цитирует F1Today Хэмилтона. – На самом деле доволен третьим местом. У нас был трудный день и мы смогли улучшить все-таки скорость. В пятницу машина была хуже, и я не ожидал, что буду так высоко. Но команда здорово поработала. Это было лучшее место, которое я мог получить.