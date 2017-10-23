00:35 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "Трасса в Остине стала моей любимой"


Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после победы в "Гран-при США" поблагодарил команду за хорошо проведенную работу в этом сезоне. Также гонщик отметил, что трасса в Остине стала для него самой любимой. Британец опережает Себастьяна Феттеля на 66 очков в общем зачете чемпионата.

– Прекрасное чувство, обожаю эту трассу, – цитирует Autosport.com Хэмилтона. – Думаю, она стала моей любимой. Поздравляю "Мерседес", вся команда и сотрудники много работали для этой победы. Они самые лучшие в этом году.

Честно говоря, не ждал преимущества над Феттелем по ходу гонки, но машине показала себя фантастически. До конца сезона осталось всего три гонки, три возможные победы.

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