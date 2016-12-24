Льюис Хэмилтон: "Теперь я еще больше хочу победить"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что поражение в минувшем сезоне мотивирует его на хорошее выступление в следующем году. Чемпионом стал его партнер по команде Нико Росберг, завершивший карьеру сразу после завоевания титула.

- Работа нашей команды состоит в том, чтобы обеспечивать пилотам равные возможности, - цитирует ESPN Хэмилтона. - К сожалению, нам не удалось этого добиться. Но в такой момент ты понимаешь, что должен работать над собой еще больше. В конце концов, я сделал все, что мог. Я не допускал ужасных ошибок, никого не подставлял.

Сейчас я хорошо себя чувствую психологически. У меня есть план подготовки к новому сезону. Когда я проиграл чемпионат, я понял, что моя мотивация удвоилась. Теперь я еще больше хочу победить.