Льюис Хэмилтон: "Тем, кто меня не знает, - теперь вы знаете!"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сказал, что верил в победу на "Гран-при Германии", несмотря на неудачу в квалификации, сообщает Sky Sports. Хэмилтон стартовал только с 14-й позиции, но пришел к финишу первым и возглавил личный зачет сезона.

- Вы, конечно, не верили, что сможете победить?

- Я верил. Конечно, это было очень сложно, стартуя с такой позиции, но верить нужно всегда. Я просто старался оставаться спокойным и собранным. Рад, что мне удалось сохранить веру в победу, и она случилась. Тем, кто меня не знает, - теперь вы знаете!