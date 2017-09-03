Льюис Хэмилтон: "Свист фанатов? Порой я рад оказаться в роли плохого парня"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который стал победителем "Гран-при Италии", подчеркнул, что с пониманием отнесся к освистыванию в Монце. По словам британца, награждение которого прошло под отчетливо слышимый свист толпы, это вполне нормальная реакция, ведь Себастьян Феттель из "Феррари" финишировал только третьим. Кроме того, Хэмилтон уверен, что и у него тоже есть болельщики в Италии.

– Честно говоря, у меня в голове в тот момент играла приятная мелодия, и все происходящее просто прошло мимо меня, – приводит Motorsport слова Хэмилтона. – Такие вещи в Италии вполне ожидаемы. Кажется, последние пять, шесть или десять лет подобное в порядке вещей, если кто-то из "Феррари" не становится сильнейшим. А ты неизбежно становишься плохим парнем, если опережаешь "Феррари". А сегодня они могли выиграть, только если бы нас с Валттери Боттасом не было на трассе!

Так что мы здесь плохие парни. Порой я рад оказаться в этой роли и не напрягаюсь по этому поводу. Я всего лишь стараюсь уважительно относиться к этому. Я понимаю их страсть. Болельщики здесь чем-то похожи на футбольных фанатов, они агрессивны. Но все это они делают ради любви к алым машинам.

Я разглядел в толпе британский флаг. И видел там итальянцев, которые переключились с "Феррари" на "Мерседес". Мало-помалу – кто-то меняет пристрастия, кто-то нет, – но мало-помалу, год за годом, я обретаю все больше болельщиков. Возможно, это всего на пару недель, но я очень благодарен им.