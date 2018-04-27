Льюис Хэмилтон: "Существует от пяти до десяти способов решения проблемы "Мерседеса"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что в команде знают, как улучшить результаты. Напомним, что впервые с 2014 года "Мерседес" не победил ни разу в трех гонках подряд.

– После гонки в Шанхае мы встретились и оценили ситуацию, поняли, где допустили ошибку, – цитирует F1i Хэмилтона. – Но требуется время для внесения изменений. Потому что существует от пяти до десяти решений этой проблемы. Надеюсь, что мы прием верное решение. В любом случае борьба будет напряженной, потому что "Феррари" и "Ред Булл" даже в прошлом году были успешны в Баку. Не знаем, каков будет расклад на этот раз.