Льюис Хэмилтон: "Стратегии в гонке у команд могут различаться"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен квалификацией "Гран-при Франции". Британец показал лучшее время.

– Здорово выиграть 75 квалификацию на этой трассе, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Во всех сегментах машина чувствовала себя хорошо, и мы смогли оторваться от "Феррари" и "Ред Булла" значительно. Эта трасса мне нравится. Приятно видеть столько болельщиков. Надеюсь, в гонке будет хорошее шоу. Это будет жестко, потому что все команды могут использовать разные стратегии. Нельзя совершать ошибки.