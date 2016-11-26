Льюис Хэмилтон: "Странное ощущение от того, что это последний "Гран-при" на этой невероятной машине"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен первым местом в квалификации "Гран-при Абу-Даби". Он поблагодарил команду за подготовку машины по ходу нынешнего сезона.

– Было довольно необычно приехать сюда с пониманием, что это последние свободные заезды, последняя квалификация в сезоне, на этой машине, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Машина была невероятна. Большой честью было управлять таким болидом. У меня не было бы 61-й победы в квалификации, если бы не все люди на базе, на заводе, которые делали эту машину. Все это – благодаря им. По ходу решающих кругов в квалификации у меня все было под контролем. Машина вела себя безупречно.