17:36 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Странное ощущение от того, что это последний "Гран-при" на этой невероятной машине"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон остался доволен первым местом в квалификации "Гран-при Абу-Даби". Он поблагодарил команду за подготовку машины по ходу нынешнего сезона.

– Было довольно необычно приехать сюда с пониманием, что это последние свободные заезды, последняя квалификация в сезоне, на этой машине, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Машина была невероятна. Большой честью было управлять таким болидом. У меня не было бы 61-й победы в квалификации, если бы не все люди на базе, на заводе, которые делали эту машину. Все это – благодаря им. По ходу решающих кругов в квалификации у меня все было под контролем. Машина вела себя безупречно.

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