Льюис Хэмилтон: "Сироткин повел себя неуважительно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин проявил неуважение, когда не смог соблюсти дистанцию во время прогревочного круга. Инцидент произошел во втором сегменте квалификации "Гран-при Бразилии".

- Мы были на прогревочном круге - я, Сергей и все остальные. Это был прогревочный круг. Валттери ехал впереди меня и сбросил темп, чтобы создать задел. Мне тоже пришлось это сделать, - приводит ВВС слова Хэмилтона. - Я хотел убедиться, что у меня будет достаточно свободного места, а потом увидел приближающуюся на высокой скорости машину. "Неужели кто-то сейчас на быстром круге?" - подумал я. Я сместился влево и другая машина тоже. Но он не был на быстром круге, так что я не знаю, о чем он думал.

Нужно держать дистанцию, это был неуважительный маневр. Я пытался уйти с дороги, но он подъехал к повороту и сам почти остановился. Это странно и совсем необязательно. Позади Сироткина никого не было. В итоге, и мой круг получился не слишком хорошим. Надеюсь, это станет уроком для него.