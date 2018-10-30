Льюис Хэмилтон: "Шумахер гениален. Я всегда буду его поклонником"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, ставший досрочно пятикратным чемпионом мира в "Формуле-1", не хочет себя сравнивать с Михаэлем Шумахером. Ранее многие известные гонщики подчеркивали, что британец может сравниться с семикратным чемпионом мира.

– Я никогда не мог сам себя идентифицировать как лучшего, – цитирует F1Today Хэмилтона. – Очевидно, что я знаю свои способности, понимаю свою силу. Но мне с восьми лет говорят, что я должен высказываться на трассе. Поэтому я просто стремлюсь к тому, чтобы показывать максимальный результат, чтобы люди сами могли составить мнение. Но Михаэль все равно еще далеко впереди меня по числу побед в гонках. Он по-прежнему лучший. Я не думал о том, чтобы побить его рекорды. Потому что был сосредоточен на своих результатах. Не знаю, будет ли у меня шанс побить его рекорд по победам в чемпионате и гонках. У него 91 победа. Это много. Мне предстоит пройти долгий путь, но я надеюсь приблизиться. Михаэль гениален. Я всегда буду его поклонником.