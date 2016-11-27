Льюис Хэмилтон: "Сегодня может произойти все что угодно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в преддверии "Гран-при Абу-Даби" отметил, что пребывает в отличном настроении. Британец в личном зачете отстает от своего напарника по команде Нико Росберга на 12 очков перед заключительной гонкой сезона.

– Удивительно, как меня здесь поддерживают болельщики – так бывает каждый раз, когда я сюда приезжаю, – цитирует F1News Хэмилтон. – Здесь живет много британцев, и многие приезжают сюда на гонку. Сегодня на трибунах много британских флагов, и я чувствую позитивную энергию зрителей. Я рад этому.

Мой план на гонку – максимально выложиться и использовать верную стратегию. В этот уик-энд я собирался завоевать поул – мне это удалось. А сегодня может произойти все что угодно. Гонка получится непростой. Я хочу сосредоточиться на победе. Такова моя цель.

Утром я проснулся в удивительном настроении. Но, как я уже говорил, иногда просыпаешься в хорошем настроении, иногда – в плохом. В прошлом в решающий день у меня бывало и плохое, и хорошее настроение, и оба раза я проиграл.

Я вижу отсюда море, и у меня такое ощущение, что мне повезло: сегодня еще один отличный день, я в хорошей форме и готов к борьбе. Моя семья рядом со мной. Я отлично себя чувствую.