Льюис Хэмилтон: "Сами усложнили себе жизнь на "Гран-при США"

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что команда выбрала неверную стратегию на гонку "Гран-при США". Британец финишировал 3-м и не смог досрочно завоевать чемпионский титул.

- Я думал, мы сможем выступить лучше, и мы сделали все, что смогли, - приводит Sky Sports слова Хэмилтона. - Нужно продолжать работать, продолжать атаковать в следующей гонке. Не могу сказать, как наша стратегия привелак к такому результату, но после первого пит-стопа отрыв составлял 12 секунд.

Как только мы сделали пит-стоп на 11-м круге, я сразу понял, что придется останавливаться еще раз. Сами осложнили себе жизнь.