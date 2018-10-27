12:39 | Формула-1

Льюис Хэмилтон: "Ред Булл" кажется недосягаемым в Мексике"

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Пилот "Мерседеса"  Льюис Хэмилтон отметил, что у него возникли неоднозначные ощущения после пятничных свободных заездов "Гран-при Мексики". Во второй практике он был только седьмым, проиграв 1,4 секунды Максу Ферстаппену из "Ред Булла".

– Машина на некоторых участках ведет себя хорошо, а на некоторых – хуже, – цитирует F1i Хэмилтона. – Нужно поработать над этим. Думаю, что мы еще можем прибавить в ряде аспектов. Тяжело работать с шинами в таких условиях. Думаю, это сказалось на скорости многих. "Ред Булл" пока кажется недосягаемым, а "Феррари" на том же уровне, что и мы.

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