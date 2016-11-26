Льюис Хэмилтон: "Ред Булл" должен быть быстрее, чтобы вмешаться в мою борьбу с Росбергом"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что "Ред Булл" должен быть быстрее, чтобы как-то вмешаться в борьбу за чемпионство между ним и Нико Росбергом. Немец опережает британца в личном зачете на 12 очков, поэтому Хэмилтону мало будет только опередить Росберга – необходимо, чтобы тот проиграл и еще кому-то в последней гонке в Абу-Даби.

– Честно говоря, не знаю, насколько силен "Ред Булл", – цитирует F1i Хэмилтона. – Мы сосредоточены только на себе, поэтому не в курсе положения дел там. Думаю, что мы опережаем всех конкурентов по темпу. "Ред Булл" должен быть быстрее, чтобы вмешаться в борьбу. Понятия не имею, что должно случиться завтра на трассе, но я сделаю все, чтобы быть как можно выше. Возможно, Росберг может ощущать себя более расслабленным, но я буду бороться.