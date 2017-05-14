Льюис Хэмилтон: "Приходилось отвоевывать каждую миллисекунду"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что ему непросто было выиграть квалификацию "Гран-при Испании". Британец опередил Себастьяна Феттеля на "Феррари" всего на 0,051 секунды.

– Это была интенсивная квалификация, – цитирует Grand Prix Хэмилтона. – Мы должны были отвоевывать каждую миллисекунду, чтобы добраться до первого места. Перед квалификацией немного изменили машину, и она чувствовала себя великолепно. Поэтому я очень доволен. Гоночный темп весьма неплох. Команда проделала отличную работу. Ребята уже устали это слышать, наверное. Но я им благодарен.