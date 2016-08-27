Льюис Хэмилтон: "Пока не скажу, какой у меня будет план на гонку"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что "Гран-при Бельгии" дается ему пока очень тяжело. Британец будет стартовать с последних мест из-за замены компонентов двигателя и в квалификации он показал 21-й результат, не став атаковать.

– Это была странная квалификация, – цитирует ВВС Хэмилтона. – Важно было просто убедиться, что машина готова. Конечно, я мог двигаться куда быстрее, мотор готов к этому. Но пока не могу сказать, какой у меня будет план на гонку. Команда этого не знает. Я просто выехал на три круга на "суперсофте". Мы тут не самые быстрые, что странно и необычно. Видимо, это из-за температуры. Завтра нас ждет непростой день, но мы готовы.