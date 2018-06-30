Льюис Хэмилтон: "Побить рекорд Шумахера по титулам? Не уверен, что буду в гонках настолько долго"

Пилот "Мерседеса" четырехкратный чемпионат мира Льюис Хэмилтон отметил, что вряд ли сможет побить достижения немца Михаэля Шумахера, который выиграл семь титулов.

- Рекорд Шумахера? Я не знаю, потому что не уверен, что буду в гонках настолько долго, чтобы достичь этого, - цитирует AS слова Хэмилтона. - Четыре - уже огромное достижение, а пять - это почти невообразимо, но это моя огромная мечта, сравняться по количеству титулов с Хуаном Мануэлем Фанхио. Я не могу даже поверить, что сейчас я близок к этому, так что не знаю.

Напомним, после восьми этапов этого сезона Хэмилтон лидирует в личном зачете со 145 очками. Идущий следом Себастьян Феттель из "Феррари" имеет на 14 баллов меньше.