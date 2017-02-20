Льюис Хэмилтон: "Пить шампанское из обуви - это отвратительно"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что не приветствует стиль празднования успеха, который в прошлом году демонстрировал гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо. Австралиец пил призовое шампанское из своей обуви и смог уговорить сделать это Марка Уэббера и актера Джерарда Батлера.
– Это отвратительно, – цитирует F1i Хэмилтона. – Приятно, конечно, что у него свой собственный стиль празднования. Я рад за него. Если он любит пить шампанское, смешанное с потом ног, пусть так и делает. Но я никогда этого не сделаю. Вы меня не увидите с таким празднованием. Даже если это будет моя собственная обувь.
"Gaga_rin"
Да Хэм, согласен, это конечно личное дело Дена, но неприятно даже видеть это на экране, это все таки не женская туфелька дюймовочки, а кроссовок мужчины после 60 кругов напряженной гонки.
20:36