20:10 | ФОРМУЛА-1

Льюис Хэмилтон: "Пить шампанское из обуви - это отвратительно"

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отметил, что не приветствует стиль празднования успеха, который в прошлом году демонстрировал гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо. Австралиец пил призовое шампанское из своей обуви и смог уговорить сделать это Марка Уэббера и актера Джерарда Батлера.

– Это отвратительно, – цитирует F1i Хэмилтона. – Приятно, конечно, что у него свой собственный стиль празднования. Я рад за него. Если он любит пить шампанское, смешанное с потом ног, пусть так и делает. Но я никогда этого не сделаю. Вы меня не увидите с таким празднованием. Даже если это будет моя собственная обувь.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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"Gaga_rin"

Да Хэм, согласен, это конечно личное дело Дена, но неприятно даже видеть это на экране, это все таки не женская туфелька дюймовочки, а кроссовок мужчины после 60 кругов напряженной гонки.

20:36

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