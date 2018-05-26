Льюис Хэмилтон: "Перепробовал все, чтобы опередить Риккьярдо"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон после квалификации "Гран-при Монако" похвалил гонщика "Ред Булла" Даниэля Риккьярдо, который ее выиграл. Сам британец показал третий результат.

– В первую очередь хочу поздравить Даниэля, – цитирует F1i Хэмилтона. – Я не удивлен его позиции, учитывая свободные заезды. Лично я пробовал все, чтобы опередить его. На последнем круге я был немного быстрее, чем обычно, но все равно не дотянулся до него. Гонка будет долгой, и я не думаю, что "Ред Булл" хорошо знает, как сработают другие типы шин. Так что будет интересно посмотреть на стратегию команд.